Landespolizeidirektion Thüringen

LPD-EF: Auseinandersetzung rivalisierender Fußballfans verhindert - Staatanwaltschaft und Polizeidirektion Dresden ermitteln

Erfurt (ots)

Am Samstag, dem 11.04.2026 gegen 01:20 Uhr haben Einsatzbeamte aus Thüringen, Sachsen und der Bundespolizei in der Nähe von Eisfeld in Thüringen eine sogenannte Drittortauseinandersetzung verhindert.

Im Vorfeld war der Polizei bekannt geworden, dass sich rivalisierende Fußballanhänger der SG Dynamo Dresden und des 1. FC Nürnberg zu einer Schlägerei in der Nacht von Freitag zum Samstag verabredet hatten. An dieser sollten sich mehr als 200 Personen beteiligen. In der Folge zog die Polizeidirektion Dresden Einsatzkräfte aus Thüringen, Sachsen sowie von der Bundespolizei zusammen. Die Polizisten stellten schließlich in einem Gewerbegebiet nahe Eisfeld eine beginnende Auseinandersetzung zwischen den Fußballfans fest, die durch die Beamten unterbrochen wurde.

In der weiteren Folge wurden 214 Beteiligte einer Identitätsfeststellung unterzogen. Die Staatsanwaltschaft Dresden leitete gegen die Betroffenen Ermittlungsverfahren ein. Die weiteren Ermittlungen werden von der Dresdner Kriminalpolizei geführt. Insgesamt waren 220 Beamte im Einsatz.

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