Polizei Köln

POL-K: 260427-4-K Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Köln (ots)

Ein 18 Jahre alter Motorradfahrer ist am Montagnachmittag (27. April) bei einem Verkehrsunfall auf der Industriestraße in Köln-Rodenkirchen schwer verletzt worden. In Höhe der Kreuzung Emil-Hoffmann-Straße war der Kradfahrer gegen 13.15 Uhr mit dem entgegenkommenden Seat einer linksabbiegenden Autofahrerin (57) frontal zusammengestoßen. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Während Rettungskräfte den jungen Mann intensivmedizinisch betreuten, leiteten Polizisten den weiteren Verkehr an der Unfallstelle vorbei und forderten ein Verkehrsunfallaufnahmeteam an.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (cr/al)

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