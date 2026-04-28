Polizei Köln

POL-K: 260428-2-K Polizist reanimiert Autofahrer nach Verkehrsunfall auf der BAB 3 - 70-Jähriger wieder in stabilem Zustand

Köln (ots)

Ein 35-jähriger Beamter der Kriminalpolizei Köln hat am Montagmittag (27. April) auf der Bundesautobahn 3 einen 70-jährigen Autofahrer nach einem Unfall wiederbelebt Der Polizist war zufällig an der Unfallstelle vor der Anschlussstelle Köln-Mülheim vorbeigekommen.

Gegen 12.30 Uhr war der Mercedes Vito des 70-Jährigen in Fahrtrichtung Frankfurt ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Schutzplanke geprallt. Der Polizist, der sich mit einer Kollegin auf einer Dienstfahrt befand, hielt unmittelbar an der Unfallstelle an. Mit weiteren Zeugen zog er den Bewusstlosen aus dem Auto und leistete Erste Hilfe.

Als Feuerwehr und Rettungshubschrauber eintrafen, war der Zustand des Mannes bereits stabilisiert. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Richtungsfahrbahn Frankfurt war zeitweise komplett gesperrt. Nach aktuellem Kenntnisstand ist der Zustand des Seniors weiterhin stabil. (as/ts)

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