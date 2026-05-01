Polizei Köln

POL-K: 260501-1-K/RBK Geldautomat in Overath gesprengt - Tatverdächtige flüchten in schwarzem Mercedes

Köln (ots)

Bei der Sprengung eines Geldautomaten am frühen Freitagmorgen (1. Mai) gegen 5:15 Uhr auf der Lindlarer Straße in Overath-Immekeppel haben die Täter erheblichen Gebäudeschaden verursacht. Das Haus, in welchem sich die Filiale der Kreissparkasse befindet, geriet in Brand. Eine benachbarte Tierarztpraxis wurde schwer beschädigt - Fensterscheiben einer gegenüberliegenden Bäckerei gingen zu Bruch. Feuerwehrkräfte brachten Bewohner unverletzt aus dem brennenden Haus in Sicherheit.

Zeugenaussagen zufolge sollen zwei maskierte Täter in einen schwarzen Mercedes gestiegen sein, in dem ein Fahrer gewartet habe. Der Mercedes soll in Richtung Lindlar geflüchtet sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, blieb bislang ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei sichert derzeit Spuren. Die Lindlarer Straße bleibt für die Dauer der Arbeiten am Tatort voraussichtlich noch mehrere Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Beute dauern an.

Hinweise zur Tat, den Tätern sowie zum Fluchtfahrzeug nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/de)

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