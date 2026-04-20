Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mehrere Diebstähle von Pedelecs und Fahrrädern am Wochenende in Kassel: Polizei sucht Zeugen und gibt Tipps

Kassel (ots)

Kassel:

Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurden der Polizei insgesamt sieben Diebstähle von E-Bikes, im verkehrsrechtlichen Sinne sogenannte Pedelecs, sowie konventionellen Fahrrädern im Stadtgebiet von Kassel gemeldet. Die unbekannten Täter hatten es dabei größtenteils auf im öffentlichen Raum abgestellte Zweiräder abgesehen, deren Gesamtwert sich auf rund 16.000 Euro beläuft. Ob diese Taten von denselben Tätern verübt wurden oder ob möglicherweise organisierte Tätergruppen dahinterstecken, ist bislang noch unklar. Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen und gibt Hinweise, wie sich Fahrräder möglichst effektiv schützen lassen.

Zwei Diebstähle in der Nacht zu Montag: Fahrraddieb in Mönchebergstraße beobachtet

In der Nacht auf den heutigen Montag konnte ein Anwohner in der Mönchebergstraße einen Fahrraddieb beobachten. Die dunkel gekleidete Person mit Kapuze über dem Kopf habe etwa gegen 2:30 Uhr den Innenhof eines Mehrfamilienhauses nahe der Kurt-Wolter-Straße betreten und sich an einem dort angeschlossenen, schwarzen Mountainbike vom Hersteller "Motion" zu schaffen gemacht. Anschließend sei der Unbekannte mit dem Rad über die Kurt-Wolters-Straße in Richtung Innenstadt geflüchtet. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Fahrraddieb nicht mehr gefasst werden. Bereits am Sonntagabend hatte ein anderer Mann sein Pedelec vom Hersteller "Axess" gegen 19:00 Uhr in der Kölnischen Straße, nahe dem Scheidemannplatz, an einem Fahrradbügel angeschlossen. Als er nur knapp eine Stunde später zurückkehrte, war das Fahrrad nicht mehr da.

Zwei Räder am Samstag gestohlen, einmal scheitern Täter

Zu drei weiteren Taten kam es im Laufe des Samstags, wobei die Diebe in einem Fall leer ausgingen. In der Menzelstraße hatte ein Radfahrer sein Gefährt gegen 13:10 Uhr in Höhe des Auestadions angeschlossen. Als er um kurz nach 16:00 Uhr wiederkam, musste er feststellen, dass sowohl das Fahrrad als auch das Schloss beschädigt waren, wobei das Schloss den Aufbruchsversuchen jedoch offensichtlich standgehalten hatte. Leider kamen die Täter aber auch zweimal zum Erfolg. So knackten sie zwischen 15:00 und 19:00 Uhr das Schloss eines grünen "Cannondale"-Mountainbike, das vor dem Auebad abgestellt war und entwendeten zwischen 20:00 und 23:00 Uhr ein schwarzes Rad der Marke "Fahrradmanufaktur", das im Bereich des Karlsplatzes angeschlossen war.

Drei weitere Diebstähle am Freitag

Bereits am Freitagabend, zwischen 18:25 und 20:50 Uhr, war ein grünes Pedelec vom Hersteller "Specialized" im Bereich des Auebads gestohlen worden. Eine weitere Tat ereignete sich in der Unteren Königsstraße, nahe der Bremer Straße. Dort hatte eine Fahrradfahrerin ihr Rennrad vom Hersteller "Canyon" gegen 20:10 Uhr im Treppenhaus eines Fitnessstudios mit einem Schloss gesichert. Als sie gut eine Stunde später zurückkehrte, war nur noch das aufgebrochene Fahrradschloss vorhanden. Später am Abend wurde der Polizei dann noch der Diebstahl eines E-Mountainbikes der Marke "Orbea" gemeldet. Dieses hatte der Eigentümer gegen 22:30 Uhr in der Germaniastraße, nahe der Goethestraße, an einem Metallzaun angeschlossen, den Diebstahl musste er dann gegen 23:30 Uhr feststellen.

Die Ermittler der Kasseler Polizei bitten Zeugen, die im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Auch wenn die Polizei mit Blick auf die Zahl der Fahrraddiebstähle im Stadtgebiet von Kassel von 1.293 gestohlenen Rädern im Jahr 2024 auf 1.086 im Jahr 2025 zuletzt erneut einen Rückgang verzeichnen konnte, zeigen die aktuellen Taten, dass die Diebe nach wie vor aktiv sind. Daher gibt die Polizei die folgenden Tipps zum Schutz vor Fahrraddiebstahl:

- Richtig sichern: Befestigen Sie den Rahmen Ihres Rades an einem festen, verankerten Gegenstand. Binden sie dabei Vorder- und Hinterrad in die Sicherung ein.

- Überall sichern: Sicheren Sie Ihr Fahrrad nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch im eigenen Keller und in der Garage.

- Sicherer Abstellort: Stellen Sie Ihr Fahrrad an hellen, belebten Orten ab und nutzen Sie dafür ausgewiesene Fahrradparkplätze, wie beispielsweise Radgaragen.

- Stabile Schlösser: Verwenden Sie zwei Schlösser mit unterschiedlichen Schließsystemen (z. B. Falt- und Bügelschloss). Achten Sie auf zertifizierte Schlösser.

- Sicherer Zahlencode: Verwenden Sie bei numerischen Schlössern immer gemischte Zahlenkombinationen - vermeiden Sie einfache Codes wie 0000 oder 9999.

- Akku mitnehmen: Nehmen Sie den Akku oder Bordcomputer Ihres E-Bikes immer mit. Ohne diese Komponenten wird das Rad für Diebe weniger attraktiv.

- Moderne Technik: Setzen Sie auf moderne technische Sicherungen wie integrierte Alarmanlagen oder Ortungssysteme (z. B. GPS-Tracker).

Weitere nützliche Tipps finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.polizei.hessen.de/praevention/gemeinsam-sicher-in-hessen/sicher-vor-diebstahl-und-einbruch/gemeinsam-sicher-in-hessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell