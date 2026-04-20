Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hakenkreuz in Autotür geritzt und gegen Stoßstange getreten: Zeugen auf Rathausparkplatz gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Ein bislang unbekannter Täter hat am gestrigen Sonntagnachmittag in der Kasseler Innenstadt ein Hakenkreuz in die Tür eines geparkten Suzuki geritzt und gegen die Stoßstange des schwarzen Kleinwagens getreten. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen und bittet um Hinweise auf einen Mann, welcher den Fahrer des Suzuki zuvor rassistisch beleidigt hatte und möglicherweise auch mit der Sachbeschädigung in Zusammenhang steht.

Wie der 20 Jahre alte Fahrzeugbesitzer aus Norddeutschland einer hinzugerufenen Streife des Polizeireviers Mitte gegenüber angab, hatte er sein Auto gegen 16:20 Uhr auf dem Parkplatz des Kasseler Rathauses in der Oberen Karlsstraße abgestellt. Obwohl er seinen Angaben nach vorschriftsmäßig auf dem öffentlichen Parkplatz stand, habe ihn der Unbekannte angesprochen und ihm auf aggressive Weise vorgeworfen, dass er dort nicht parken dürfe und ihn überdies rassistisch beleidigt. Der 20-Jährige habe sein Auto dennoch auf dem Parkplatz stehen gelassen und sei zu Fuß in die Stadt gegangen. Als er etwa 20 Minuten später zurückgekommen sei, habe er dann ein etwa 20x20 Zentimeter großes Hakenkreuz im Lack der Fahrertür festgestellt, außerdem sei der hintere Stoßfänger mutmaßlich durch Fußtritte beschädigt worden. Die weiteren Ermittlungen werden wegen des erkennbar politischen Motivs, wie in derartigen Fällen üblich, bei der Kriminalinspektion Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen geführt.

Der unbekannte Mann, der möglicherweise auch mit den Beschädigungen in Zusammenhang steht, wurde als etwa 40 Jahre alt, 1,75 Meter groß, mit kurzem blondem Haar und einem Drei-Tage-Bart beschrieben. Er soll ein braunes Oberteil sowie einen Jeanshose getragen und ein schwarzes Fahrrad bei sich gehabt haben. Hinweise nimmt die Kasseler Kriminalpolizei unter Tel. 0561-9100 entgegen.

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