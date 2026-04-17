Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Schwalm-Eder: Brand eines Einfamilienhauses in Felsberg mit hohem Sachschaden

Kassel (ots)

Am Freitag, 17.04.2026, gegen 17:20 Uhr, kam es zu einem Vollbrand eines freistehenden doppelgeschossigen Einfamilienwohnhauses im Kirchgarten in Felsberg. Der 75-jährige Hausbewohner versuchte noch mit Hilfe der hinzugekommenen Nachbarn, selbständig den Brand zu löschen. Dies gelang den Personen jedoch nicht. Bei den Löschversuchen wurden ein 46-jähriger und ein 43-jähriger Nachbar durch Rauchgas leicht verletzt. Beide Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert; der 75-jährige Hausbewohner blieb unverletzt. Das Wohnhaus ist durch den Brand und die Löscharbeiten unbewohnbar geworden und einsturzgefährdet. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird auf ca. 300.000,- Euro geschätzt. Die Ursache der Brandauslösung ist Gegenstand weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen. Die Kriminalpolizei in Homberg (Efze) hat die weiteren Brandursacheermittlungen aufgenommen. Die Hausbewohner des brandbetroffenen Wohnhauses wurden durch den Bürgermeister von Felsberg zunächst im DGH untergebracht. Neben der Polizei aus Melsungen befanden sich 45 Kräfte der Feuerwehren Felsberg, Gensungen, Rhünda und Lohre im Einsatz.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

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