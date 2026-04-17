Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Audi und Mülltonnen bei Bränden im Kasseler Westen beschädigt: Kriminalpolizei erbittet Täterhinweise

Kassel (ots)

Kassel-Bad Wilhelmshöhe und Vorderer Westen:

Gleich dreimal mussten Feuerwehr und Polizei am gestrigen Donnerstagabend und in der Nacht auf den heutigen Freitag im Kasseler Westen ausrücken, nachdem Unbekannte mit einem brennenden Buch einen Pkw beschädigt sowie zwei Mülltonnen angezündet hatten. Ob es sich in allen Fällen um dieselben Täter handelt, die einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro verursachten, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen und bittet um Hinweise.

Zunächst hatten Bahnreisende am Bahnhof Wilhelmshöhe den Notruf gewählt, nachdem sie Rauch im Bereich eines am Grünen Waldweg gelegenen Parkplatzes wahrgenommen hatten. Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, hatte neben dem Parkplatz ein kleiner Teil der Böschung gebrannt. Außerdem hatten die Täter offenbar versucht, einen geparkten Audi Q5 in Brand zu setzen, indem sie an der Windschutzscheibe des Pkw ein Buch anzündeten. Ein zufällig vorbeikommender Passant bemerkte das brennende Buch jedoch und nahm es von dem Audi herunter, bevor die Flammen auf den Pkw übergreifen konnten. Trotzdem wurde der Mietwagen im Bereich der Frontscheibe und einem Außenspiegel beschädigt. Weitere Zeugen hatten kurz zuvor einen Mann beobachtet, der sich an dem Pkw aufhielt und möglicherweise mit dem Brand in Zusammenhang steht. Er wurde als 45 bis 60 Jahre alt, mit hellem Haar, Kappe und heller Kleidung beschrieben.

Im Laufe der Nacht kam es dann im Vorderen Westen zu zwei weiteren Bränden, die nach derzeitigem Ermittlungsstand vorsätzlich gelegt wurden. Gegen 0:55 Uhr meldeten Anwohner in der Friedrich-Ebert-Straße, nahe dem Karl-Marx-Platz, eine brennende Altpapiertonne. Durch die Flammen, welche durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte, wurden außerdem ein weiterer Müllbehälter sowie ein Bauschuttcontainer beschädigt. Der dritte Brand wurde dann etwa eine Stunde später, kurz vor 2 Uhr in der Breitscheidstraße gemeldet. Dort brannte in Höhe der Dörnbergstraße ebenfalls eine Altpapiertonne und musste von der Feuerwehr gelöscht werden.

Wer verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Bränden gemacht hat und den Ermittlern der Kasseler Kripo Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

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