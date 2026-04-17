Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
POL-KS: 16 Kreuze und Gedenktafel von Kriegsgräberstätte gestohlen: Polizei sucht Zeugen in Kasseler Nordstadt
Kassel (ots)
Kassel-Nord:
Am gestrigen Donnerstagmorgen wurde eine Streife des Polizeireviers Nord wegen eines Diebstahls zum Kasseler Hauptfriedhof in der Nordstadt gerufen. Wie die Mitarbeiter den Beamten schilderten, hatten sie am Vortag festgestellt, dass von der Kriegsgräberstätte, die sich zwischen der Karolinenstraße, dem Tannenheckerweg und der Holländischen Straße befindet, 16 Metallkreuze und eine Gedenktafel gestohlen worden waren. Die an einer Mauer angebrachten Kreuze mit den Namen und Daten verstorbener Soldaten beider Weltkriege wurden mutmaßlich einzeln mit einem Trennschleifer von der Mauer geflext und entwendet. Auf gleiche Art und Weise demontierten die bislang unbekannten Diebe eine Eisentafel von einer Gedenkstätte. Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum zwischen Dienstag, 7. April 2026, und Mittwochmorgen, 15. April 2026, 8 Uhr, eingrenzen, als der Diebstahl entdeckt wurde. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf rund 10.000 Euro, der durch die Täter angerichtete Schaden kann hingegen aktuell noch nicht genau beziffert werden.
Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls, Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung. Zeugen, die im Bereich der Kriegsgräberstätte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.
Rückfragen bitte an:
Ulrike Schaake
Pressesprecherin
Tel. 0561-910 1020
Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle
Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de
Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell