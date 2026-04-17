Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 16 Kreuze und Gedenktafel von Kriegsgräberstätte gestohlen: Polizei sucht Zeugen in Kasseler Nordstadt

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Am gestrigen Donnerstagmorgen wurde eine Streife des Polizeireviers Nord wegen eines Diebstahls zum Kasseler Hauptfriedhof in der Nordstadt gerufen. Wie die Mitarbeiter den Beamten schilderten, hatten sie am Vortag festgestellt, dass von der Kriegsgräberstätte, die sich zwischen der Karolinenstraße, dem Tannenheckerweg und der Holländischen Straße befindet, 16 Metallkreuze und eine Gedenktafel gestohlen worden waren. Die an einer Mauer angebrachten Kreuze mit den Namen und Daten verstorbener Soldaten beider Weltkriege wurden mutmaßlich einzeln mit einem Trennschleifer von der Mauer geflext und entwendet. Auf gleiche Art und Weise demontierten die bislang unbekannten Diebe eine Eisentafel von einer Gedenkstätte. Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum zwischen Dienstag, 7. April 2026, und Mittwochmorgen, 15. April 2026, 8 Uhr, eingrenzen, als der Diebstahl entdeckt wurde. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf rund 10.000 Euro, der durch die Täter angerichtete Schaden kann hingegen aktuell noch nicht genau beziffert werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls, Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung. Zeugen, die im Bereich der Kriegsgräberstätte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

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