Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Berauschter 49-Jähriger auf umgebautem Kinderdreirad sorgt selbst für seine Festnahme

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Mit einem selbstgebauten Elektro-Kinderdreirad war ein unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehender 49 Jahre alter Mann am gestrigen Mittwochabend auf der Frankfurter Straße in Kassel-Niederzwehren ausgerechnet vor einer Polizeistreife unterwegs und hat so selbst auf sich aufmerksam gemacht. Auf den Mann aus Kassel kommen nun gleich mehrere Strafanzeigen zu.

Wie die Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, waren sie gegen 21:25 Uhr auf der Frankfurter Straße, vom Auestadion kommend in Richtung Altenbaunaer Straße unterwegs, als sie auf den 49-Jährigen mit dem auffälligen Kinderfahrzeug aufmerksam wurden. Bei der anschließenden Kontrolle in Höhe der Usbeckstraße gab dieser dann an, das Fahrzeug unmittelbar zuvor gemeinsam mit einem Freund aus einem E-Scooter und einem Kinderdreirad der Marke "Puky" zusammengebaut zu haben. Der nicht zugelassene und nicht versicherte Selbstbau wurde von den Beamten sichergestellt, da außerdem der Verdacht bestand, dass er wesentlich schneller fahren kann, als die erlaubten 20 Stundenkilometer. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 0,6 Promille ergab und ein Drogenvortest positiv auf die Wirkstoffe Amphetamin und Cannabis reagierte, führte auch der weitere Weg des 49-Jährigen auf das Polizeirevier, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Ermittlungen dauern an.

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