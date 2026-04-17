Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung: Vermisste 44-Jährige ist wieder da

Kassel (ots)

Kassel:

Die seit Montag vermisste 44-Jährige aus Kassel ist wieder da. Sie konnte inzwischen wohlbehalten im Bereich von München gefunden werden und befindet sich in ärztlicher Behandlung, weshalb die Öffentlichkeitsfahndung nach ihr zurückgenommen wird.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche beteiligt haben.

Die Medien werden gebeten, das Foto der Vermissten soweit möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.

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