Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwalm-Eder-Kreis: tödlicher Verkehrsunfall auf der L3223 bei Großenenglis

Kassel (ots)

Am Sonntag, 19.04.2026 gegen 04:30 Uhr befuhr ein 35 jähriger PKW Fahrer aus Borken die L3223, aus Großenenglis, in Richtung Udenborn. Aus bislang unbekannten Gründen kam er in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer des Renault wurde aus dem Auto geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle. Der PKW stand unmittelbar nach dem Zusammenstoß im Vollbrand. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft einen Gutachter beauftragt.

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