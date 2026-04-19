PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwalm-Eder-Kreis: tödlicher Verkehrsunfall auf der L3223 bei Großenenglis

Kassel (ots)

Am Sonntag, 19.04.2026 gegen 04:30 Uhr befuhr ein 35 jähriger PKW Fahrer aus Borken die L3223, aus Großenenglis, in Richtung Udenborn. Aus bislang unbekannten Gründen kam er in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer des Renault wurde aus dem Auto geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle. Der PKW stand unmittelbar nach dem Zusammenstoß im Vollbrand. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs hat die Staatsanwaltschaft einen Gutachter beauftragt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
EKHK Jens Koppitz
Telefon: +49 561-910 0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Während der Regelarbeitszeit
Pressestelle
Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel
Alle Meldungen Alle
  • 17.04.2026 – 23:15

    POL-KS: Landkreis Schwalm-Eder: Brand eines Einfamilienhauses in Felsberg mit hohem Sachschaden

    Kassel (ots) - Am Freitag, 17.04.2026, gegen 17:20 Uhr, kam es zu einem Vollbrand eines freistehenden doppelgeschossigen Einfamilienwohnhauses im Kirchgarten in Felsberg. Der 75-jährige Hausbewohner versuchte noch mit Hilfe der hinzugekommenen Nachbarn, selbständig den Brand zu löschen. Dies gelang den Personen jedoch nicht. Bei den Löschversuchen wurden ein ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 13:28

    POL-KS: Folgemeldung: Vermisste 44-Jährige ist wieder da

    Kassel (ots) - Kassel: Die seit Montag vermisste 44-Jährige aus Kassel ist wieder da. Sie konnte inzwischen wohlbehalten im Bereich von München gefunden werden und befindet sich in ärztlicher Behandlung, weshalb die Öffentlichkeitsfahndung nach ihr zurückgenommen wird. Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche beteiligt haben. Die Medien werden gebeten, das Foto der Vermissten soweit möglich aus den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren