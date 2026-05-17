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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Jena (ots)

Am 16.05.2026 attackiert ein polizeibekannter 40-jähriger Mann gegen 18:45 Uhr einen Hundehalter im Bereich des Enver-Simsek-Platz in Jena körperlich. Angeblich fühlte sich der 40-jährige von dem Hund genervt. Fortfolgend würgte er den 57-jährigen Hundehalter und schlug mehrfach mit der Faust auf ihn ein. Nach dem Eintreffen der hinzugerufen Polizeikräfte attackiert der 40-jährige Mann auch die Polizeibeamten. Der 40-jährige wurde als Konsequenz zu Boden gebracht und gefesselt. Nun muss sich der Mann wegen Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Der 57-jährige Hundehalter wurde durch Angriff leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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