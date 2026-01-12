PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte haben es auf Schnellrestaurants abgesehen - Polizei bittet um Zeu-gen #polsiwi

Siegen/ Siegen-Weidenau (ots)

Zwischen dem späten Donnerstagabend (08.01.2026) und dem frühen Samstagmorgen (10.01.2026) ist es zu zwei Einbrüchen in Schnellrestaurants in Siegen und Weidenau gekommen.

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in ein Schnellrestaurant in der Bismarckstraße in Weidenau. Ersten Erkenntnissen nach durchwühlten der oder die Täter einen Kühlraum. Bei der Beute handelt es sich ersten Ermittlungen nach um rund 300 Euro Bargeld.

Am frühen Samstagmorgen drangen unbekannte Personen in ein Fast-Food-Restaurant in der Bahnhofstraße in Siegen ein. Die Tatzeit konnte aufgrund technischer Einrichtungen auf 06:35 Uhr bestimmt werden. Die Tatverdächtigen gelangten gewaltsam in das Objekt und entwendeten ersten Erkenntnissen nach Lebensmittel und ebenfalls rund 300 Euro Bargeld.

In beiden Fällen hat das Siegener Kriminalkommissariat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

