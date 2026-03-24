Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrügern aufgesessen - größerer Schaden abgewendet

Asbach-Sickenberg (ots)

Anlagebetrügern ist eine 55-Jährige aus Asbach-Sickenberg aufgesessen. Im Glauben eine Investition zur Geldmehrung zu tätigen überwies die Frau einen dreistelligen Betrag an ein Geschäftskonto. Die Überweisung erfolgte an ein Konto im südeuropäischen Ausland. anschließend sollte die Frau eine Software installieren, welche vermutlich weiteren Schaden bei der Frau verursachen sollte, an dem sich die Unbekannten bereichern wollten. Der Frau kam dies komisch vor, sodass sie die Software nicht installierte und die Polizei informierte. Die Beamten der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten Ermittlungen wegen Anlagebetrug ein.

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