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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Weimar (ots)

Die im Zuge einer Verkehrsinformation eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Weimar, befanden sich am 15.05.2026 in der Edurard-Rosenthal-Straße in Weimar. Dabei fuhr eine 46-Jahre alte, amtsbekannte männliche Person mit einem Pkw vor. Bei einer durchgeführten anlassbezogenen Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass keine gültige Fahrerlaubnis vorgezeigt werden kann.

Durch die Polizeiinspektion Weimar wurde in der Folge ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubis eingeleitet, in welchem sich der Herr nun veantworten muss.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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