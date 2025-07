Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unbekannte Täter zerstechen an mehreren Fahrzeugen die Reifen

Sassnitz (ots)

Am 02.07.2025 gegen 19:50 Uhr meldeten sich mehrere Fahrzeugführer über Notruf in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg und teilten mit, dass an ihren Fahrzeugen die Reifen zerstochen wurden. Umgehend wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeirevier Sassnitz zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Im Zeitraum zwischen 17:00 und 19:00 Uhr haben unbekannte Täter mit einem unbekannten Gegenstand an mindesten 6 PKW wenigsten einen oder mehrere Reifen zerstochen. Die Fahrzeuge standen am rechten Fahrbahnrand der L30 (in der Schaabe) zwischen den Ortschaften Glowe und Juliusruh. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000,-EUR. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeirevier Sassnitz unter der Telefonnummer 038392-3070, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell