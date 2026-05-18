Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Polizei schreitet bei häuslicher Gewalt ein

Jena (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es in einer Wohnung im Bereich der Hanns-Eisler-Straße in Jena zu einem Fall häuslicher Gewalt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein alkoholisierter Mann seine Lebensgefährtin unvermittelt körperlich angegriffen haben. Eine medizinische Behandlung der Frau war nicht erforderlich. Im Rahmen des Polizeieinsatzes wurde gegen den Mann eine zehntägige Wohnungsverweisung ausgesprochen. Zudem wurde bekannt, dass der Mann im Verlauf des Geschehens eine Wohnungstür beschädigte. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass häusliche Gewalt keine Privatsache ist. Betroffene sowie Angehörige und Nachbarn werden ermutigt, frühzeitig Hilfe zu suchen und im Notfall umgehend die Polizei zu verständigen.

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