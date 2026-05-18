PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Polizei schreitet bei häuslicher Gewalt ein

Jena (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es in einer Wohnung im Bereich der Hanns-Eisler-Straße in Jena zu einem Fall häuslicher Gewalt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein alkoholisierter Mann seine Lebensgefährtin unvermittelt körperlich angegriffen haben. Eine medizinische Behandlung der Frau war nicht erforderlich. Im Rahmen des Polizeieinsatzes wurde gegen den Mann eine zehntägige Wohnungsverweisung ausgesprochen. Zudem wurde bekannt, dass der Mann im Verlauf des Geschehens eine Wohnungstür beschädigte. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass häusliche Gewalt keine Privatsache ist. Betroffene sowie Angehörige und Nachbarn werden ermutigt, frühzeitig Hilfe zu suchen und im Notfall umgehend die Polizei zu verständigen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 10:05

    LPI-J: Kurioser Fund sorgt für Einsatz am Feldrand

    Jena (ots) - Ein vermeintlich gefährlicher Fund hat am Samstagmorgen einen Polizeieinsatz im Bereich des Ortseingangs Remderoda ausgelöst. Ein Spaziergänger meldete der Polizei ein auffälliges Knäuel an einem Feldrand nahe einer großen Feldscheune und vermutete dahinter zunächst Rauschgift oder einen gefährlichen Gegenstand. Da Inhalt und Beschaffenheit des Gegenstandes zunächst unklar waren, wurde vorsorglich ...

    mehr
  • 17.05.2026 – 14:51

    LPI-J: Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

    Jena (ots) - Am 16.05.2026 attackiert ein polizeibekannter 40-jähriger Mann gegen 18:45 Uhr einen Hundehalter im Bereich des Enver-Simsek-Platz in Jena körperlich. Angeblich fühlte sich der 40-jährige von dem Hund genervt. Fortfolgend würgte er den 57-jährigen Hundehalter und schlug mehrfach mit der Faust auf ihn ein. Nach dem Eintreffen der hinzugerufen ...

    mehr
  • 17.05.2026 – 10:18

    LPI-J: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

    Weimar (ots) - Die im Zuge einer Verkehrsinformation eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Weimar, befanden sich am 15.05.2026 in der Edurard-Rosenthal-Straße in Weimar. Dabei fuhr eine 46-Jahre alte, amtsbekannte männliche Person mit einem Pkw vor. Bei einer durchgeführten anlassbezogenen Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass keine gültige Fahrerlaubnis vorgezeigt werden kann. Durch die Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren