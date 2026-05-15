Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Polizei lädt zur Fahrradcodierung ein/Keine Anmeldung erforderlich

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Wald-Michelbach (ots)

Um Ihr Rad bestmöglich vor Diebstahl zu schützen, bietet die Polizei in Wald-Michelbach einen Termin zur Fahrradcodierung an. Das Serviceangebot findet am Freitag (19.06.), von 10.30 bis 14.30 Uhr, bei der Polizeistation Wald-Michelbach in der Ludwigstraße 160 statt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Bei der Codierung wird eine Individualnummer in den Rahmen des Fahrrads eingeprägt. Im Falle des Diebstahls oder Verlusts kann Ihr Rad durch die Codierung schnell wieder zugeordnet werden, sobald es gefunden wird.

Für einen reibungslosen Ablauf bitten wir alle Teilnehmenden, ein gültiges Ausweisdokument, einen Eigentumsnachweis für das Zweirad sowie alle Besitzer eines E-Bikes den dazugehörigen Akkuschlüssel mitzubringen. Ermitteln Sie bitte im Voraus die Rahmennummer des Rades. Diese finden Sie am Fahrrad selbst, vom Händler oder anhand des Kaufvertrages. Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.

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