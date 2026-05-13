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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen: Störung der Telefonanlagen der Polizei behoben

Südhessen (ots)

Die hessenweite Störung der Telefonanlagen der Polizei wurde inzwischen behoben. Die Polizeidienststellen in Hessen sind wieder uneingeschränkt telefonisch erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13001
Mobil: 0173 / 659 6516
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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