POL-DA: Südhessen: Störung der Telefonanlagen der Polizei behoben
Südhessen (ots)
Die hessenweite Störung der Telefonanlagen der Polizei wurde inzwischen behoben. Die Polizeidienststellen in Hessen sind wieder uneingeschränkt telefonisch erreichbar.
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