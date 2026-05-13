POL-DA: Südhessen: Störung der Telefonanlagen der Polizei behoben

Darmstadt (ots) - Ein im Carsonweg abgestellter schwarzer VW Transporter wurde am Dienstag (12.5.), zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr, von Unbekannten auf der Beifahrerseite zerkratzt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Das 1. Polizeirevier in Darmstadt ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich ...

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