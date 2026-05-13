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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Auto zerkratzt
Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Ein im Carsonweg abgestellter schwarzer VW Transporter wurde am Dienstag (12.5.), zwischen 15.30 Uhr und 18.30 Uhr, von Unbekannten auf der Beifahrerseite zerkratzt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Das 1. Polizeirevier in Darmstadt ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151/969-41110 mit den Beamtinnen und Beamten in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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