Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Räuberischer Diebstahl/Passanten ermöglichen Flucht des Tatverdächtigen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Nachdem sich am Dienstagabend (12.05.) ein räuberischer Diebstahl in einem Einkaufsmarkt am Tizianplatz zugetragen hat, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat ein bislang unbekannter Mann gegen 18.30 Uhr den Markt. Im Anschluss soll er Kaffee, Alkohol, Nahrungsergänzungsmittel sowie Lebensmittel im Gesamtwert von rund 230 Euro entwendet haben und verließ das Geschäft ohne zu bezahlen. Ein Sicherheitsmitarbeiter bemerkte den Umstand und folgte dem Mann bis zum Mörfelder Bahnhof. Der Dieb stieß den Mitarbeiter, nachdem er von ihm angesprochen wurde, weg und wurde daraufhin von ihm zu Boden gebracht und festgehalten. Nun rief der Tatverdächtige laut um Hilfe. Nachdem deshalb mehrere Passanten einschritten, ließ der Sicherheitsmitarbeiter den Mann los. Dieser flüchtete umgehend in eine einfahrende S-Bahn und entkam. Das Diebesgut ließ er zurück. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ergebnislos.

Der Flüchtige ist 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank und hat eine dunkle Hautfarbe. Er trug ein schwarzes Cap, ein rot-weiß kariertes Hemd, braunes Sakko, blaue Jeans sowie Nike-Schuhe in der Farbe lila.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 erbeten.

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