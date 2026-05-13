PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Räuberischer Diebstahl/Passanten ermöglichen Flucht des Tatverdächtigen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Nachdem sich am Dienstagabend (12.05.) ein räuberischer Diebstahl in einem Einkaufsmarkt am Tizianplatz zugetragen hat, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat ein bislang unbekannter Mann gegen 18.30 Uhr den Markt. Im Anschluss soll er Kaffee, Alkohol, Nahrungsergänzungsmittel sowie Lebensmittel im Gesamtwert von rund 230 Euro entwendet haben und verließ das Geschäft ohne zu bezahlen. Ein Sicherheitsmitarbeiter bemerkte den Umstand und folgte dem Mann bis zum Mörfelder Bahnhof. Der Dieb stieß den Mitarbeiter, nachdem er von ihm angesprochen wurde, weg und wurde daraufhin von ihm zu Boden gebracht und festgehalten. Nun rief der Tatverdächtige laut um Hilfe. Nachdem deshalb mehrere Passanten einschritten, ließ der Sicherheitsmitarbeiter den Mann los. Dieser flüchtete umgehend in eine einfahrende S-Bahn und entkam. Das Diebesgut ließ er zurück. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ergebnislos.

Der Flüchtige ist 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank und hat eine dunkle Hautfarbe. Er trug ein schwarzes Cap, ein rot-weiß kariertes Hemd, braunes Sakko, blaue Jeans sowie Nike-Schuhe in der Farbe lila.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 13.05.2026 – 10:16

    POL-DA: Pfungstadt: Kleinkraftrad gestohlen / Wer kann Hinweise geben?

    Pfungstadt (ots) - Unbekannte entwendeten zwischen Montagabend (11.5.) und Dienstagmorgen (12.5.) einen in der Christian-Götz-Straße abgestellten weißen Roller (Kleinkraftrad) der Marke Piaggio mit dem Versicherungskennzeichen 936 SUG. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Pfungstadt unter der Telefonnummer ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 10:02

    POL-DA: Büttelborn: Falscher Paketzusteller/Krimineller bestiehlt Seniorin

    Büttelborn (ots) - Unter dem Vorwand ein Paket zuliefern zu müssen, verwickelte ein Krimineller am Dienstagmittag (12.05.), gegen 12.45 Uhr, eine Seniorin in der Theodor-Heuss-Straße am Fenster in ein Gespräch. Als die Frau aufgrund des sich entwickelnden Streitgesprächs die Polizei rufen wollte, nutzte dies der Unbekannte anschließend, um über das Fenster in ...

    mehr
  • 13.05.2026 – 10:02

    POL-DA: Darmstadt: Exhibitionist entblößt sich vor Frau / Polizei sucht Zeugen

    Darmstadt (ots) - Ein etwa 35 bis 45 Jahre alter Mann hat sich am Dienstagmorgen (12.5.) gegen 10.30 Uhr in der Lindenhofstraße vor einer 23 Jahre alten Frau entblößt und in schamverletzender Weise gezeigt. Der Mann wird als 1,75 bis 1,85 Meter groß, dick, mit dunklen Haaren sowie dunklerer Haut beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er einen dunkelgrünen Hoodie und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren