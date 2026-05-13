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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Kleinkraftrad gestohlen
Wer kann Hinweise geben?

Pfungstadt (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Montagabend (11.5.) und Dienstagmorgen (12.5.) einen in der Christian-Götz-Straße abgestellten weißen Roller (Kleinkraftrad) der Marke Piaggio mit dem Versicherungskennzeichen 936 SUG.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/9509-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Christoph Schmidt
Telefon: 06151 / 969 - 13130
Mobil: 0162 / 728 7152
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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