Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Kleinkraftrad gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Pfungstadt (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Montagabend (11.5.) und Dienstagmorgen (12.5.) einen in der Christian-Götz-Straße abgestellten weißen Roller (Kleinkraftrad) der Marke Piaggio mit dem Versicherungskennzeichen 936 SUG.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Pfungstadt unter der Telefonnummer 06157/9509-0 zu melden.

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