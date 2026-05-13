Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Auseinandersetzung am Marktplatz/25-Jähriger mit Messer verletzt

Groß-Gerau (ots)

Ein 25 Jahre alter Mann geriet am Dienstagabend (12.05.), kurz nach 18.00 Uhr, im Bereich des Marktplatzes mit zwei Kontrahenten aneinander. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde der 25-Jährige mit einem Messer verletzt. Er musste anschließend im Krankenhaus ärztlich versorgt werden. Seine Verletzungen waren nicht lebensbedrohlich. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen des Streits dauern an. Ein Tatverdacht richtet sich gegen zwei 16 und 19 Jahre alte Männer.

Die Polizei in Groß-Gerau ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die das Geschehen beobachten konnten oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer: 06152/175-0).

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