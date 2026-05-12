Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt (ots)

Bereits am Donnerstagmorgen (7.5.), gegen 07:20 Uhr kam es am Danziger Platz zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 30-jähriger Radfahrer die Rüdesheimer Straße auf dem Radweg in Fahrtrichtung Haardtring. Am Danziger Platz wollte ein PKW nach rechts in die Moltkestraße abbiegen und kollidierte mit dem Radfahrer.

Der 30-Jährige stürzte infolge des Zusammenstoßes und zog sich leichte Verletzungen zu. Zudem entstand Sachschaden am Fahrrad. Das Fahrzeug, welches silberfarben sein soll, flüchtete im Anschluss an die Kollision von der Unfallstelle.

Eine Fahndung nach dem flüchtigen PKW verlief bislang erfolglos, weshalb das 2. Polizeirevier nun nach Zeugen sucht, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem Fahrzeug machen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-41210 erbeten.

Berichterstatter: POK Pokrant, 2. Polizeirevier

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