Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg: Bewohnerin überrascht Einbrecher

Breuberg (ots)

Ein Wohnhaus im Odenwaldring in Neustadt geriet in der Nacht zum Dienstag (12.05), gegen 1.30 Uhr, in das Visier eines Kriminellen. Der Täter drang zuvor gewaltsam in die Räumlichkeiten ein, entwendete im Erdgeschoss Bargeld und wurde dort anschließend von einer Bewohnerin des Hauses überrascht. Der Unbekannte suchte daraufhin sofort das Weite und flüchtete unerkannt vom Tatort.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06062/953-0 zu melden.

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