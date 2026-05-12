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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Trebur: Kriminelle geben sich als Wasserwerker aus/Polizei warnt vor Masche

Trebur (ots)

Zwei Kriminelle haben am Montagmittag (11.05.) mit der Masche des Falschen Wasserwerkers Beute gemacht. Gegen 12.45 Uhr klingelten die bislang noch unbekannten Täter bei einer lebensälteren Frau in Astheim und gaben sich als Wasserwerker vom Wasserwerk Gerauer Land aus. Die Frau ließ die Unbekannten in ihr Haus. Hier lenkten sie die Bewohnerin ab und entwendeten eine Armbanduhr und Schmuck. Das Kommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei vor falschen Handwerkern und rät: Lassen sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben. Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson, zum Beispiel einem Nachbarn oder Angehörigen, beraten haben. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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