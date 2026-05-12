Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Nach Karambolage an Supermarktkasse/Polizei sucht Zeugen und möglichen Geschädigten

Heppenheim (ots)

Bereits am 27. März ereignete sich nachmittags, gegen 15.00 Uhr, ein etwas ungewöhnlicher Unfall mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl. Der 94 Jahre alte Fahrer des Fahrstuhls befuhr im REWE-Center in der Tiergartenstraße den dortigen Kassenbereich. Aus ungeklärter Ursache verlor der Senior die Kontrolle über sein Gefährt und fuhr ungebremst in mehrere Einkaufswagen wartender Kunden. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle Einkaufswagen nach vorne katapultiert. Hierbei wurden der 94-Jährige und eine 84 Jahre alte Frau verletzt. Ein weiterer in der Warteschlange stehender Mann, etwa im Alter von 35 Jahren, wurde zwischen seinem Einkaufswagen und dem Krankenfahrstuhl eingeklemmt. Es ist nicht auszuschließen, dass auch er sich durch die heftige Karambolage Verletzungen zugezogen hat. Seine Identität ist bislang unklar.

Das Kommissariat 41 der Polizei in Heppenheim sucht nun für den Fortgang der Ermittlungen weitere Zeugen. Sie und auch der bislang unbekannte, möglicherweise verletzte Mann, werden gebeten, sich mit den Beamten unter der Rufnummer 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

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