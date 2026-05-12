Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mehrere Autos beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurden nach aktuellem Stand der Ermittlungen in der Eschollbrücker Straße mindestens vier Fahrzeuge beschädigt.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge liefen die Kriminellen am Montagabend (11.5.), zwischen 17.15 Uhr und 17.45 Uhr, an den geparkten Autos vorbei und beschädigten Scheiben sowie weitere Fahrzeugteile.

Zeugen, denen im besagten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Fachkommissariat 43 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

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