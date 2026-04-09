Polizei Paderborn

POL-PB: Vorsätzliche Brandstiftung auf einer Waldfläche - Polizei sucht Zeugen

Delbrück (ots)

(mh) Nach dem Brand einer mit Laub belegten Freifläche in einem Waldstück an der Straße "Walde" in Delbrück geht die Polizei von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Ein Zeuge meldete das Feuer am Mittwochnachmittag, 08. April, gegen 16.15 Uhr bei der Feuerwehr, welche den noch nicht stark ausgebreiteten Brand schnell unter Kontrolle brachte. Gegenüber der Polizei äußerte der Zeuge, dass sich an der Stelle zuvor zwei Jugendliche aufgehalten hätten. Diese seien sofort geflüchtet, als sie ihn entdeckt hätten. Die Jugendlichen sollen zwischen 16 und 18 Jahre alt gewesen sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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