Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Hunde mutmaßlich durch Köder vergiftet - Polizei sucht Zeugen

Büren-Hegensdorf (ots)

(mh) In Büren-Hegensdorf ist ein Hund der Rasse Maltipoo mutmaßlich an einem vergifteten Köder verstorben. Ähnliche Symptome traten in der Nachbarschaft bei einem Rauhaardackel auf. Der Zeitraum der möglichen Vergiftung liegt zwischen Dienstag, 31. März, und Donnerstag, 02. April. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 31. März, bemerkte der Besitzer des Maltipoo gegen Nachmittag, dass sich der Zustand seines Hundes verschlechterte. Trotz Behandlung beim Tierarzt, verstarb der Maltipoo in der Nacht zu Donnerstag, 02. April.

Erst als ihm eine Nachbarin am Samstag, 04. April, von ähnlichen Symptomen bei ihrem Rauhaardackel berichtete, erstatteten der Mann und seine Nachbarin Anzeige bei der Polizei. Gefressen haben die beiden Hunde die Köder wahrscheinlich in der Nähe der Straße Hundsberg.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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