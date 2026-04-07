Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Salzkotten-Niederntudorf (ots)

(mh) Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Dr.-Loewenberg-Str. in Salzkotten-Niederntudorf, sucht die Polizei Zeugen.

Der unbekannte Täter beschädigte zwischen Samstag, 04. April, 15.00 Uhr, und Montag, 06. April, 12.35 Uhr, eine Terassentür, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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