Polizei Paderborn

POL-PB: Ein schwer und ein leicht verletzter Radler bei Alleinunfällen

Kreis Paderborn (ots)

(md) Am Dienstag, 07. April, kam es im Kreis Paderborn zu zwei Alleinunfällen von Radfahrern. Einer der Radler zog sich schwere Verletzungen zu, der andere Mann verletzte sich leicht.

Gegen 14.45 Uhr war ein 75-jährige Radfahrer mit seinem Rennrad auf der Husarenstraße in Paderborn unterwegs und wollte nach eigener Aussage von der Fahrbahn auf den kombinierten Geh- und Radweg wechseln. Offenbar übersah er wegen der tiefstehenden Sonne den Bordstein und stürzte. Der Mann verletzte sich bei dem Sturz leicht und wurde vor Ort behandelt. Es entstand geringer Sachschaden.

Gegen 22.15 Uhr fuhr ein 75 Jahre alter Mann auf der Sander Straße in Paderborn-Elsen in Richtung Sande mit seinem Pedelec und stürzte. Eine Zeugin bemerkte den am Boden liegenden Mann, alarmierte die Rettungskräfte und leistetet Erste Hilfe. Nach ersten Ermittlungen stürzte er ohne Fremdeinwirkung. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Er trug einen Helm, verletzte sich aber dennoch schwer und kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Eingebettet in die Landeskampagne #LEBEN ruft die Behörde zum Tragen des Fahrradhelms auf, der zwar keine Unfälle, jedoch schwere Kopfverletzungen verhindern kann. Unter dem Slogan "Musste nicht, sollteste aber!" hat die Paderborner Polizei eine umfangreiche Kampagne entwickelt. Alle Informationen gibt es im Internet unter: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/musste-nicht-sollteste-aber-paderborner-polizei-betont-den-fahrradhelm

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