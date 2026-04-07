Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Erdgeschosswohnung - Polizei sucht Zeugen

Paderborn-Elsen (ots)

(mh) Nach einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Karl-Arnold-Straße in Paderborn-Elsen, sucht die Polizei Zeugen.

Der unbekannte Täter beschädigte zwischen Samstag, 04. April, 15.00 Uhr, und Montag, 06. April, 17.10 Uhr, ein Fenster, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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