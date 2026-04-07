Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Bränden in Hövelhof gesucht

Hövelhof (ots)

(md) Ein Garagenbrand in Hövelhof am Buschweg hat am Samstag, 04. April gegen 2.45 Uhr massiven Schaden angerichtet. In derselben Nacht brannte auch eine Hecke an der Adresse Große Wiese. Als Ursache für die Feuer geht die Polizei von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Ein Zeuge hatte an der Anschrift Große Wiese Brandgeruch wahrgenommen, dann das Feuer entdeckt, die Hausbewohner geweckt und dann die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr mit den Löscharbeiten beschäftigt, die sechs Bewohner des Hauses verletzten sich bei dem Brand nicht.

Die Garage brannte vollständig aus, ebenso brannten der Holzanbau ab und eine benachbarte Gartenhecke. In der Garage befand sich ein Motorrad der Forma Honda, welches vollständig zerstört wurde. Auch ein Daimler-Chrysler und ein Mercedes, die beide in der Garage gestanden hatten, brannten vollständig aus. Auch ein am Straßenrand, nahe der Garage geparkter Skoda wurde so stark durch das Feuer beschädigt, dass von einem Totalschaden ausgegangen wird. Ein weiteres Auto, ein im Nahbereich abgestellter VW Transporter war stark verrußt.

Es entstand Schaden in Höhe von 95.000 Euro.

In derselben Nacht kam es gegen 4.40 Uhr in Hövelhof an der Anschrift Große Wiese zu einem Heckenbrand. Ein Nachbar hatte die Feuerwehr alarmiert, Personen verletzten sich bei dem Feuer nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweis nimmt die Paderborner Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 entgegen.

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