Polizei Paderborn

POL-PB: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Paderborn (ots)

(vh) Bei einem Verkehrsunfall auf dem Schwabenweg in Paderborn hat sich am Samstagnachmittag ein 10-jähriger Junge leichte Verletzungen zugezogen.

Der Junge lief gegen 17:25 Uhr vom Gehweg am Schwabenweg zwischen geparkten Autos unvermittelt auf die Fahrbahn. Hier wurde er von einem in Richtung Dr.-Rörig-Damm fahrenden VW Golf Kombi erfasst, der von einem 65-jährigen Mann geführt wurde. Das Kind stürzte auf die Fahrbahn und zog sich eine Armverletzung zu. Ein Krankenwagen brachte es in ein Paderborner Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell