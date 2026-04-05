POL-PB: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt
Paderborn (ots)
(vh) Bei einem Verkehrsunfall auf dem Schwabenweg in Paderborn hat sich am Samstagnachmittag ein 10-jähriger Junge leichte Verletzungen zugezogen.
Der Junge lief gegen 17:25 Uhr vom Gehweg am Schwabenweg zwischen geparkten Autos unvermittelt auf die Fahrbahn. Hier wurde er von einem in Richtung Dr.-Rörig-Damm fahrenden VW Golf Kombi erfasst, der von einem 65-jährigen Mann geführt wurde. Das Kind stürzte auf die Fahrbahn und zog sich eine Armverletzung zu. Ein Krankenwagen brachte es in ein Paderborner Krankenhaus.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de
Außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222
Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell