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Polizei Paderborn

POL-PB: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Paderborn (ots)

(vh) Bei einem Verkehrsunfall auf dem Schwabenweg in Paderborn hat sich am Samstagnachmittag ein 10-jähriger Junge leichte Verletzungen zugezogen.

Der Junge lief gegen 17:25 Uhr vom Gehweg am Schwabenweg zwischen geparkten Autos unvermittelt auf die Fahrbahn. Hier wurde er von einem in Richtung Dr.-Rörig-Damm fahrenden VW Golf Kombi erfasst, der von einem 65-jährigen Mann geführt wurde. Das Kind stürzte auf die Fahrbahn und zog sich eine Armverletzung zu. Ein Krankenwagen brachte es in ein Paderborner Krankenhaus.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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