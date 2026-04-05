Polizei Paderborn

POL-PB: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Delbrück (ots)

(vh) Ein 24-jähriger Motorradfahrer wurde am Samstagnachmittag (04. April) bei einem Alleinunfall auf der Kaunitzer Straße schwer verletzt.

Gegen 15:00 Uhr war der Delbrücker mit seiner KTM auf der Kaunitzer Straße in Richtung Kaunitz unterwegs. Etwa 200 m hinter der Einmündung zur Weststraße kam er ausgangs einer langgezogenen Rechtskurve vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall und rutschte mehrere Meter über die Fahrbahn. Hierbei zog er sich eine schwere Beinverletzung zu. Nach notärztlicher Behandlung an der Unfallstelle wurde der Verletzte zur weiteren Behandlung in ein Paderborner Krankenhaus gefahren. An seinem Motorrad entstand leichter Sachschaden.

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