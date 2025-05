Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizeihauptkommissar Markus Benden in Schloß Holte-Stukenbrock begrüßt

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Seit Anfang Mai ist Polizeihauptkommissar Markus Benden der neue Teampartner von Polizeihauptkommissar Christian Orlet. Das Team des Bezirksdienstes hat seine Büroräumlichkeiten in der Polizeiwache an der Bahnhofstraße. Der 46-jährige Benden feiert dieses Jahr sein 30-jähriges Dienstjubiläum bei der Polizei NRW. Nach seiner Ausbildung in der Polizeischule in Schloß Holte-Stukenbrock und daran anschließenden Monaten in Düsseldorf, ist der Schloß Holte-Stukenbrocker seit 1998 durchgehend bei der Kreispolizeibehörde Gütersloh. Viele Jahre davon war er in Rheda-Wiedenbrück und in Schloß Holte im Streifendienst tätig. Bevor der Polizeihauptkommissar im Mai zum Bezirksdienst nach Schloß Holte-Stukenbrock wechselte, war er seit 2023 als Bezirksdienstbeamter in Rietberg eingesetzt. Somit kennt Markus Benden nicht nur die Stadt in der er tätig ist sehr gut, sondern hat er hat auch schon viel Erfahrung als Bezirksdienstbeamter gesammelt. Die Polizeihauptkommissare Benden und Orlet bezeichnen sich selber etwas scherzhaft als "tolles Team". Sie verbindet seitdem sie gemeinsam 1998 dienstlich in den Kreis Gütersloh gewechselt sind eine gute Freundschaft.

Donnerstagmorgen begrüßten Landrat Sven-Georg Adenauer, der Abteilungsleiter Polizei, Leitender Polizeidirektor Holger Meier und Polizeihauptkommissar Andreas Möllenhoff Polizeihauptkommissar Benden persönlich.

Die Sprechzeiten der Beamten finden nach Vereinbarung statt. Zu erreichen sind sie unter der Telefonnummer 05207 9162-2630.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell