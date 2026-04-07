Polizei Paderborn

POL-PB: #LEBEN - Weitere Kooperation für mehr Sicherheit von Pedelec-Fahrenden im Straßenverkehr: Polizei und Fahrradhändler bieten Pedelectrainings für Personen ab 65 Jahren an

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Kreis Paderborn (ots)

(md) Die Kreispolizeibehörde Paderborn hat gemeinsam mit dem Radhaus Büren eine Kooperation zu gemeinsamen Pedelec-Trainings gestartet. Ziel ist, die Sicher-heit von älteren Pedelec-Fahrenden im Kreis Paderborn zu erhöhen. Bereits 2025 startete die erste Kooperation mit der Firma Löckenhoff+Schulte in Paderborn, die ebenfalls in diesem Jahr fortgesetzt wird (vgl. Pressebericht vom 13. März 2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5989995)

Die Trainings beim Radhaus Büren finden statt am Dienstag, 14. April und am Donnerstag, 11. Juni, jeweils um 15.00 Uhr. Anmeldungen sind für Personen ab 65 Jahren ab sofort per Telefon über die 02951 5563 sowie per E-Mail an in-fo@radhaus-bueren.de und im Geschäft möglich.

Auch die Trainings bei der Firma Löckenhoff+Schulte in Paderborn werden fortge-setzt. Die Teilnahme ist möglich am Donnerstag, 16. April, Freitag, 19. Juni und Sonntag, 13. September, jeweils um 10.00 Uhr. Interessenten können sich über die Rufnummer 05251 2881780 sowie per E-Mail an info@loeckenhoff-paderborn.de oder direkt vor Ort anmelden.

"Wir möchten gezielt ältere Menschen für die Gefahren auf und mit dem Pedelec sensibilisieren. Wir stellen fest: Bereits ab 50 Jahren steigt das Unfallrisiko beim Fahren eines Pedelecs. Dabei handelt es sich größtenteils um Alleinunfälle. Gemeinsam mit den Fahrradhändlern geht es uns deshalb um den sicheren Umgang und die angepasste Reaktion auf Gefahren im Straßenverkehr", erklärt Erster Polizeihauptkommissar Andreas Haxter, Leitung Verkehrskommissariat der Polizei Paderborn.

Das Training umfasst außerdem fahrpraktische Übungen und die Vermittlung von technischem Grundwissen.

Alle Informationen zu der Kooperation sowie zu den Terminen und den Anmelde-möglichkeiten finden Interessierten zusammengefasst auf der Homepage der Polizei Paderborn: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/termine-pedelectrainings oder auf den Websites der Fahrradhändler.

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