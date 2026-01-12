PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kinderwagen entwendet

Breitungen (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagabend einen Kinderwagen aus dem Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses im Geschwister-Scholl-Ring in Breitungen. Der Kinderwagen hat einen Wert von etwa 180 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Kinderwagens geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0008305/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

