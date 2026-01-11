PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: IBU-Weltcup im Biathlon

Oberhof (ots)

Vom 08.01.2026 bis 11.01.2026 erlebte Oberhof ein weiteres 
spektakuläres Biathlon-Wochenende, das rund 48.000 Fans aus nah und 
fern anzog. In traditioneller Weise standen die anberaumten vier Tage
im Zeichen des Wintersports. Aufgrund der witterungsbedingten 
Umstände wurde der Wettkampf am Freitag auf Donnerstag vorverlegt, 
sodass auch an diesem Tag eine spannende Doppelveranstaltung 
stattfand. Den Zuschauern wurden herausragende sportliche Leistungen 
geboten, während das Wetter von Oberhof wieder alles zeigte - von 
Nebel am Donnerstag über eisigen Wind am Samstag bis hin zu 
strahlendem Sonnenschein und klarem Himmel am Sonntag.
Der Inspektionsdienst Suhl stellte auch in diesem Jahr sicher, dass 
die Veranstaltung sowohl für die Athleten als auch für die Zuschauer 
ein sicheres und reibungsloses Erlebnis wurde. Um an allen 
Wettkampftagen die pünktliche An- und Abreise zu gewährleisten, 
wurden wichtige Verkehrswege wie die Tambacher Straße und der 
Kanzlersgrund gesperrt. In enger Zusammenarbeit mit dem Veranstalter 
ging das Verkehrs- und Sicherheitskonzept hervorragend auf.
Die polizeiliche Lage blieb über die drei Wettkampftage hinweg ruhig.
Es gab nur geringe Verkehrsbehinderungen. Einzig Sonntagabend kam es 
zu einem Parkplatzrempler, der jedoch lediglich zu einem Sachschaden 
führte.
Der Einsatz wurde ausschließlich durch Thüringer Beamte abgesichert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 12:45

    LPI-SHL: Unter Alkohol gefahren

    Urnshausen (ots) - Am 10.01.2026 gegen 20 Uhr führten Polizeibeamte der PI Bad Salzungen mit dem Fahrer eines Nissans in der Ortslage Urnshausen eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei wurde mit dem Fahrer ebenfalls ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,59 Promille, was eine Verkehrsordnungswidrigkeit darstellt. Dem Fahrer wurde vorübergehend die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 12:45

    LPI-SHL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Lenders (ots) - Am 10.01.2026 gegen 16:30 Uhr kam es auf der K99 in der Nähe der Ortschaft Lenders zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei verlor ein Lieferwagenfahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im dort befindlichen Straßengraben kam er dann mit seinem Fahrzeug zum Stehen. Da der Fahrer bei dem Unfall eingeklemmt und verletzt wurde, musste ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 12:44

    LPI-SHL: Gegen Leitplanke gerutscht

    Vacha (ots) - Am 10.01.2026 gegen 11 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L2601 zwischen Vacha und Völkershausen. Hierbei kam die Fahrerin eines Renault Twingo aus noch nicht geklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke auf der linken Fahrbahnseite. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500,00 Euro. Durch den Aufprall wurde ein Element der Leitplanke beschädigt. Die Fahrerin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren