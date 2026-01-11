Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: IBU-Weltcup im Biathlon

Oberhof (ots)

Vom 08.01.2026 bis 11.01.2026 erlebte Oberhof ein weiteres spektakuläres Biathlon-Wochenende, das rund 48.000 Fans aus nah und fern anzog. In traditioneller Weise standen die anberaumten vier Tage im Zeichen des Wintersports. Aufgrund der witterungsbedingten Umstände wurde der Wettkampf am Freitag auf Donnerstag vorverlegt, sodass auch an diesem Tag eine spannende Doppelveranstaltung stattfand. Den Zuschauern wurden herausragende sportliche Leistungen geboten, während das Wetter von Oberhof wieder alles zeigte - von Nebel am Donnerstag über eisigen Wind am Samstag bis hin zu strahlendem Sonnenschein und klarem Himmel am Sonntag. Der Inspektionsdienst Suhl stellte auch in diesem Jahr sicher, dass die Veranstaltung sowohl für die Athleten als auch für die Zuschauer ein sicheres und reibungsloses Erlebnis wurde. Um an allen Wettkampftagen die pünktliche An- und Abreise zu gewährleisten, wurden wichtige Verkehrswege wie die Tambacher Straße und der Kanzlersgrund gesperrt. In enger Zusammenarbeit mit dem Veranstalter ging das Verkehrs- und Sicherheitskonzept hervorragend auf. Die polizeiliche Lage blieb über die drei Wettkampftage hinweg ruhig. Es gab nur geringe Verkehrsbehinderungen. Einzig Sonntagabend kam es zu einem Parkplatzrempler, der jedoch lediglich zu einem Sachschaden führte. Der Einsatz wurde ausschließlich durch Thüringer Beamte abgesichert.

