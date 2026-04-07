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Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Büro- und Geschäftsräume - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Nach einem Einbruch in Büro- und Geschäftsräume am Harsewinkelweg in Paderborn, sucht die Polizei Zeugen.

Der unbekannte Täter beschädigte zwischen Freitag, 03. April, 20.30 Uhr, und Samstag, 04. April, 08.00, eine Terassentür, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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