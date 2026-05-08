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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von zwei massiven Parkbänken

Saarburg (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 30. April und dem 3. Mai wurden im Stadtgebiet Saarburg zwei massive Parkbänke entwendet.

Eine Bank wurde vom Cityparkplatz gestohlen, die zweite unmittelbar am Kreisverkehr "On the Green".

Da beide Bänke fest im Boden verankert waren, mussten die Täter erhebliche Gewalt anwenden, um sie zu lösen und abzutransportieren.

Da die Standorte der Bänke gut einsehbar sind, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die im genannten Zeitraum, insbesondere während des verlängerten Wochenendes um den 1. Mai, verdächtige Beobachtungen am Cityparkplatz oder am Kreisverkehr "On the Green" gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581/9155-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg
Ansprechpartner: POK´in Silke Brausch, Bezirksbeamtin
Telefon: 06581/9155-31
pisaarburg@polizei.rlp.de

https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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