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POL-PDTR: Präventionsveranstaltung der Kriminalinspektion Idar-Oberstein zum Thema "Schockanrufe" stößt erneut auf große Resonanz

POL-PDTR: Präventionsveranstaltung der Kriminalinspektion Idar-Oberstein zum Thema "Schockanrufe" stößt erneut auf große Resonanz
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Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen (ots)

Am 20.04.2026 fand im Gemeindehaus in Hettenrodt (VG Herrstein-Rhaunen) eine weitere Präventionsveranstaltung der Kriminalinspektion Idar-Oberstein im Rahmen der bestehenden Sicherheitspartnerschaft statt. Rund 80 interessierte Bürgerinnen und Bürger nahmen am Vortrag zum Thema "Schockanrufe" teil. Zu Beginn der Veranstaltung begrüßte der damals noch designierte Verbandsbürgermeister Markus Schulz die zahlreich erschienenen Personen. Im Anschluss wurde durch Frau Kriminalhauptkommissarin Anja Huhmann das Kommissariat 43 der Kriminalinspektion Idar-Oberstein vorgestellt, das in seiner alltäglichen Arbeit zuständig für die abschließende Bearbeitung von Betrugs-, Falschgeld-, Raub- und Einbruchsdelikten ist. Weiterhin bearbeitet das "K43" Widerstandsdelikte und den tätlichen Angriff auf Polizeibeamte und gleichgestellte Personen, wie bspw. Angehörige von Feuerwehr und Rettungsdienst, aber auch Überfälle auf Geldinstitute. Herr Schulz und Frau Huhmann betonten die Bedeutung einer kontinuierlichen Aufklärungsarbeit zum Schutz vor Betrugsdelikten. Ebenfalls anwesend war Herr Polizeioberkommissar Sören Niedergesäß, welcher als Bezirksbeamter der Polizeiinspektion Idar-Oberstein für den Bereich der VG Herrstein zuständig ist. In ihrem anschließenden Vortrag informierten die Kriminalkommissare Christoph Klein und Kevin Breitenstein aus dem Fachbereich Vermögen des Kommissariats 43 anschaulich über die Vorgehensweisen der Täter, sowie über typische Warnsignale. Darüber hinaus wurden weitere Betrugsphänomene wie Enkeltrick, falsche Polizeibeamte und Formen des Anlage- und Liebesbetrugs thematisiert. Die Veranstaltung zeichnete sich durch eine besonders rege Beteiligung und einen intensiven Austausch aus. Die hohe Teilnehmerzahl sowie das große Interesse verdeutlichen den Bedarf an Aufklärung in diesem Bereich. Die Resonanz fiel durchweg sehr positiv aus. Viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten im Anschluss an den Vortrag die Gelegenheit, individuelle Fragen zu stellen und sich persönlich mit den anwesenden Polizeibeamten auszutauschen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin: Seien Sie bei unerwarteten Anrufen misstrauisch, geben Sie keine persönlichen Daten preis und beenden Sie im Zweifel das Gespräch. Wenden Sie sich anschließend an Ihre örtliche Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781-5610
www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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