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Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei ahndet viele Verstöße bei Verkehrskontrollen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Donnerstagabend (30.04.2026) kontrollierte die Polizei
in Wuppertal im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes eine Vielzahl von 
Fahrzeugen. 

Die Beamten nahmen dabei insgesamt 74 Fahrzeuge genauer ins Visier. 
Von diesen wiesen 42 Fahrzeuge Mängel auf oder der Fahrzeugführer war
nur eingeschränkt fähig, ein Kraftfahrzeug zu führen.  

Sieben Autofahrer standen unter dem Einfluss berauschender Mittel. 
Ein Kraftfahrer konsumierte zusätzlich zu den Betäubungsmitteln vor 
Fahrtantritt alkoholische Getränke. Demnach waren sie nicht befähigt,
ein Kraftfahrzeug zu führen. Allen wurde eine Blutprobe entnommen und
die Weiterfahrt untersagt. 

Drei Fahrzeuge wurden beim TÜV vorgestellt. Eines davon wurde 
sichergestellt und zwei Fahrzeuge wurden entstempelt. In diesen 
Fällen wurde das Straßenverkehrsamt in Kenntnis gesetzt. 

Von einem Fahrzeug wurden die Kennzeichen entfernt und 
sichergestellt. Seine Fahrt durfte der Autofahrer nicht mehr 
fortsetzen. 

Zudem fertigten die Beamten zehn Ordnungswidrigkeitenanzeigen (5x 
technische Mängel, Rotlichtverstoß, Nutzung Mobiltelefon, Bereifung, 
unzureichende Kindersicherung).

Verwarngelder erhoben die Beamten in 20 Fällen und händigten zwei 
Kontrollberichte aus.

Auf der Bundesallee in Höhe der Immermannstraße führten Polizeibeamte
Geschwindigkeitskontrollen durch. Insgesamt erfassten sie 2096 
Fahrzeuge, von denen 24 sich nicht an die zulässige 
Höchstgeschwindigkeit hielten. Es wurden 20 Verwarngelder erhoben und
vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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