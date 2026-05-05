Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei ahndet viele Verstöße bei Verkehrskontrollen

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Donnerstagabend (30.04.2026) kontrollierte die Polizei in Wuppertal im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes eine Vielzahl von Fahrzeugen. Die Beamten nahmen dabei insgesamt 74 Fahrzeuge genauer ins Visier. Von diesen wiesen 42 Fahrzeuge Mängel auf oder der Fahrzeugführer war nur eingeschränkt fähig, ein Kraftfahrzeug zu führen. Sieben Autofahrer standen unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein Kraftfahrer konsumierte zusätzlich zu den Betäubungsmitteln vor Fahrtantritt alkoholische Getränke. Demnach waren sie nicht befähigt, ein Kraftfahrzeug zu führen. Allen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Drei Fahrzeuge wurden beim TÜV vorgestellt. Eines davon wurde sichergestellt und zwei Fahrzeuge wurden entstempelt. In diesen Fällen wurde das Straßenverkehrsamt in Kenntnis gesetzt. Von einem Fahrzeug wurden die Kennzeichen entfernt und sichergestellt. Seine Fahrt durfte der Autofahrer nicht mehr fortsetzen. Zudem fertigten die Beamten zehn Ordnungswidrigkeitenanzeigen (5x technische Mängel, Rotlichtverstoß, Nutzung Mobiltelefon, Bereifung, unzureichende Kindersicherung). Verwarngelder erhoben die Beamten in 20 Fällen und händigten zwei Kontrollberichte aus. Auf der Bundesallee in Höhe der Immermannstraße führten Polizeibeamte Geschwindigkeitskontrollen durch. Insgesamt erfassten sie 2096 Fahrzeuge, von denen 24 sich nicht an die zulässige Höchstgeschwindigkeit hielten. Es wurden 20 Verwarngelder erhoben und vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben.

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