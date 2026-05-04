Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rheurdt - Einbruch in Ladenlokal: Täter entwenden Tabakwaren und Bargeld

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

Am Sonntag (3. Mai 2026) kam es in der Zeit von 01:27 Uhr und 01:40 Uhr an der Hauptstraße in Rheurdt zu einem Einbruch. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu einem Ladenlokal und entwendeten aus den Räumlichkeiten neben Tabakwaren (der Gesamtwert lag im niedrigen vierstelligen Bereich) auch einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Anhand von Bildern einer Überwachungskamera können die beiden Täter wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 40 bis 50 Jahre alt

Die Kripo Geldern sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

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