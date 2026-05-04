Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Wohnungstür aufgehebelt: Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Kleve (ots)

Am Freitag (1. Mai 2026) kam es zwischen 09:00 Uhr und 21:00 Uhr an der Örtlichkeit Märkische Straße in Kleve zu einem Einbruchsdiebstahl. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zu einem Mehrfamilienhaus und hebelten dort eine Wohnungstür auf. Nach aktuellem Kenntnisstand wurden aus der Wohnung keine Wertgegenstände entwendet.

Die Kripo Kleve ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 02821 5040 entgegen. (pp)

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