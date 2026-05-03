POL-KLE: Walbeck - Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind
Geldern - Walbeck (ots)
Am Samstag (02. Mai 2026) kam es um 10:10 Uhr in Geldern-Walbeck auf der Walbecker Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind. Ein 12-jähriger Junge aus Wesel überquerte mit seinem Tretroller die Fahrbahn und kollidierte dort mit dem Außenspiegel des Pkw einer 55-jährigen Fahrzeugführerin aus Geldern. Bei der Kollision wurde der Junge leicht verletzt und es entstand leichter Sachschaden an dem Pkw.
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