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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Walbeck - Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind

Geldern - Walbeck (ots)

Am Samstag (02. Mai 2026) kam es um 10:10 Uhr in Geldern-Walbeck auf der Walbecker Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kind. Ein 12-jähriger Junge aus Wesel überquerte mit seinem Tretroller die Fahrbahn und kollidierte dort mit dem Außenspiegel des Pkw einer 55-jährigen Fahrzeugführerin aus Geldern. Bei der Kollision wurde der Junge leicht verletzt und es entstand leichter Sachschaden an dem Pkw.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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