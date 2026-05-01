Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Verkehrsunfall: 29-jähriger Motorradfahrer erliegt seinen Verletzungen

Kranenburg (ots)

Am Donnerstag (30. April 2026) kam es gegen 20:36 Uhr am Häfnerdeich in Kranenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden (Persingen) befuhr den Häfnerdeich in Fahrtrichtung Stadtzentrum Zyfflich. Zum gleichen Zeitpunkt beabsichtigte ein 28-jähriger Mann aus Kranenburg, welcher mit einem landwirtschaftlichen Gespann am Straßenverkehr teilnahm, von einem Wirtschaftsweg nach links auf den Häfnerdeich zu fahren. Dabei übersah er den Motorradfahrer, welcher durch ein eingeleitetes Bremsmanöver auf den angrenzenden Grünstreifen geriet und dadurch die Kontrolle über das Motorrad verlor. Der Niederländer kollidierte mit dem landwirtschaftlichen Gespann und wurde schwerverletzt einem Krankenhaus zugeführt. Dort erlag der Mann seinen Verletzungen. Die Angehörigen, denen unser tiefes Mitgefühl gilt, wurden durch den polizeilichen Opferschutz informiert und betreut. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidium Essen an der Unfallstelle eingesetzt. Die Ermittlungen dauern an. (pp)

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