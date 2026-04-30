Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Mehrere Brände in Waldgebieten an der B221/ Polizei sucht Zeugen

Straelen-Herongen (ots)

Am in der Nacht zu Donnerstag (30. April 2026) gegen 01:35 Uhr bemerkte eine Autofahrerin, die auf der Autobahn 40 in Richtung Essen unterwegs war, auf der Höhe der Anschlussstelle Straelen einen Brand links neben der Autobahn in einem Waldstück. Sie informierte die Feuerwehr. Die ersten Einsatzkräfte stellten zunächst einen Flächenbrand an der Broekhuysener Straße (B221), kurz vor der Kiewittstraße fest. Schnell wurden weitere Brandherde entdeckt - insgesamt brannte es an sechs Stellen. Fünf der Brände lagen in den Waldstücken links und rechts neben der B221 in Richtung Broekhuysen, einen sechsten fanden die Einsatzkräfte an der Niederdorfer Straße. Die Feuerwehr löschte bis in die frühen Morgenstunden.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach möglichen Tätern, bei denen kurzfristig auch ein Polizeihubschrauber sowie Kräfte der Bundespolizei, der Polizei Viersen und der niederländischen Polizei eingebunden waren, brachten kein Ergebnis.

Nach ersten Erkenntnissen geht die ermittelnde Kriminalpolizei von Brandstiftung aus. Gesucht werden Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben. Sie werden gebeten, sich bei der Kripo Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

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